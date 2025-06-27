“İmha edin” uyarısı yapıldı! Bu marka ballar raflardan kalkıyor: İşte, nedeni Fransa’da satışı yapılan bir bal markası hakkında acil toplatılma kararı alındı. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden ilgili balı satan alan vatandaşların tüketmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.