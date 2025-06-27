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“İmha edin” uyarısı yapıldı! Bu marka ballar raflardan kalkıyor: İşte, nedeni

Fransa’da satışı yapılan bir bal markası hakkında acil toplatılma kararı alındı. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden ilgili balı satan alan vatandaşların tüketmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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“İmha edin” uyarısı yapıldı! Bu marka ballar raflardan kalkıyor: İşte, nedeni

Fransa’da gıda güvenliği konusunda dikkat çeken bir toplatılma kararı alındı.

Ülkenin tamamında satışı yapılan la Fourche markalı 1 kilogramlık ballar HMF (hidroksimetilfurfural) seviyesi düzenleyici sınırın üzerinde çıkması nedeniyle raflardan kalkıyor.

Fransız Gıda Güvenliği Kurumu Rappel Conso, 26 Haziran 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, La Fourche markasına ait “Miel Toutes Fleurs Origine Bulgarie Bio”  adlı 1 kilogramlık balın, sağlık riski nedniyle tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

Geri çağırma kapsamındaki ürünlerin, 1 Ocak –22 Mayıs 2025 tarihleri arasında satışa sunulduğu belirtildi.

İMHA EDİN UYARISI YAPILDI!

Yetkililer tarafından yapılan açıklama kapsamında, söz konusu ürünü satın olmuş olanların kesinlikle tüketmemeleri gerektiği vurgulandı.

Geri çağırma kapsamında yer alan balların imha edilmesi gerektiği belirtilirken isteyenlerin satın aldıkları noktalardan iade de gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Barkod numarası: 3760324841037

Parti: 06/01/2027

Son Tüketim Tarihi: 06/01/2027

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