'İmha edin' uyarısı yapıldı: Ünlü şampuan markası raflardan kalkıyor

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Almanya’da milyonlarca kişi tarafından kullanılan ünlü şampuan markası, içinde ölümcül bir bakteri tespit edilmesi nedeniyle acil olarak piyasadan toplatılıyor.

Yetkililer, söz konusu kuru ve hasarlı saçlar için üretilen Italy markasına ait olan bin 68 şampuan şişesinde tespit edilen Klebsiella oxytoca bakterisi kan dolaşımına karışması halinde ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini ve hatta ölümcül olabileceğini gerekçesiyle toplatılma kararı alındı.

Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarını büyük bir sağlık tehdidiyle karşı karşıya bırakan bu durum, tüketiciler arasında paniğe neden oldu.

Sağlık otoriteleri, etkilenen ürünlerin acilen kullanılmaması ve yetkili mercilere bildirilmesi gerektiğini vurgularken, markanın geri çağırma süreci hakkında detaylı açıklama yapması bekleniyor.

İMHA EDİN UYARISI YAPILDI

Büyük alışveriş sitelerinde satılan ve aynı zamanda güzellik salonlarına dağıtılan ürünleri kapsayan ürünler için alarm verildi.

FDA geri çağrılan ürünler için, "ürüne maruz kalmanın geçici ya da geri döndürülebilir sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtti. Ürünleri Sınıf 2 kategorisinde değerlendirildi.

Etkilenen şampuanların parti kodu 1G27542266 olup son kullanma tarihi 27 Mayıs 2027 olarak belirtildi. Bu geri çağırma, Tec Italy'nin Ocak ayında Tonico Şampuanı’nın E. coli bakterisiyle olası kontaminasyon nedeniyle piyasadan çekilmesinin ardından geldi.