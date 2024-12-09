İmkansız Denileni Başardı: Şimdi Ürünlerini Dünyaya Satıyor! Paraya Para Demiyor

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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Çaparoğlu, 22 yıllık marangozluk mesleğini geride bırakıp ejder meyvesi üretimine adım atarak büyük bir dönüşüm yaşadı.

Kısa sürede elde ettiği başarı sayesinde ürettiği ürünleri yurt dışına ihraç eden Çaparoğlu, kariyer değişiminde örnek bir hikaye oluşturuyor.

Baba mesleği marangozlukta uzun yıllar çalıştıktan sonra farklı bir alanda kariyer yapmak isteyen Mehmet Çaparoğlu, tarım sektörünü araştırmaya başladı.

Başlangıçta muz yetiştiriciliğini inceleyen Çaparoğlu’nun yolu, ejder meyvesiyle tanıştığında değişti.

Bu meyvenin sağlıklı yaşam trendleriyle birlikte dünya pazarında yüksek talep gördüğünü fark eden Çaparoğlu, rotasını bu alana çevirdi.

2022 yılında Gafarlı köyünde 5 dönümlük bir arazi satın alarak ejder meyvesi üretimine başlama adımlarını atan Çaparoğlu, burada sera kurarak meyve üretimi için gerekli koşulları sağladı.

3 TON ÜRÜN ELDE ETTİ

Mehmet Çaparoğlu, geçtiğimiz yıl ilk hasadını gerçekleştirerek toplamda 3 ton ürün elde etti. Elde edilen bu ürünler, Osmaniye'deki manavlara ulaştırılırken, Mersin merkezli bir firma aracılığıyla Irak pazarına da ihracat yapıldı.

Marangozluktan tarıma uzanan kariyer yolculuğu ile büyük bir değişime imza atan Mehmet Çaparoğlu, ejder meyvesi üretiminde hedeflerini şu sözlerle ifade etti:

“Ejder meyvesi ekildiğinde hemen ürün vermiyor, en az 3 yıl beklemek gerekiyor. Geçen yılki ürünlerimizi Osmaniye’nin yanı sıra Mersin’de ihracat yapan bir firmaya verdik. Onlar da bu ürünleri Irak’a gönderdi. Şimdi hedefim, daha kaliteli ürünler yetiştirerek tamamen yurt dışına ihraç etmek. Yurt dışı pazarı daha kârlı. Gelecek yıl dekar başına 2 ton olmak üzere toplam 10 ton üretim yapmayı planlıyorum.”

Kaynak: AA