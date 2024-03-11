İmsakiye 2024: 11 Mart Pazartesi teravih vakitleri! Diyanet teravih namazı saatleri...

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İslam alemi bu akşam ilk oruçlarını açıyor...
İftar sofralarının ardından ibadetler devam ediyor.
Yatsı ezanı ile kılınacak olan teravih namazı, kadın ve erkekler tarafından ister camide ister evde kılınıyor.
Camilerin yolunu tutacak olan milyonlarca Mümin, yaşadığı ilin namaz saatlerini araştırıyor.
Peki bu akşam teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir teravih saati kaç? İşte 11 Mart Pazartesi illerin yatsı ezanı ve namaz saatleri...
11 Mart 2024 teravih saatleri
İstanbul: 20.32
Ankara: 20.16
İzmir: 20.37