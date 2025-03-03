İmsakiye 2025: 3 Mart Pazartesi iftar ve teravih vakitleri! İl il ezan saatleri...

Yağmur Uçar

Ramazan'ın ilk idrak eden İslam alemi, ibadetlerine devam ediyor.

Sahur ve iftar yapan Müminler, aynı zamanda teravih namazını da eda ediyor.

Ramazan ayında kılınan nafile bir namaz olan teravih namazı ise iftarın ardından kılınıyor.

Bu akşam da iftarın ardından camilerin yolunu tutacak olan milyonlarca Mümin, yaşadığı ilin namaz saatlerini araştırıyor.

Peki, bu akşam iftar kaçta? Bugünkü teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir teravih saati kaç? İşte 3 Mart 2025 illerin yatsı ezanı ve namaz saatleri...

3 MART İFTAR SAATLERİ

İstanbul: 19.04

Ankara: 18.49

İzmir: 19.13

3 MART TERAVİH VAKİTLERİ

İstanbul: 20.23

Ankara: 20.07

İzmir: 20.29

Diyanet iftar ve teravih saatleri 2025