İnanılmaz gelir kaynağı! Bu tohumu öğrenciler ekiyor, burs olarak biçiyor...

Yağmur Dinç

Sivas’ta akademisyenler, alternatif tarımı geliştirmek ve yeni ürünleri çiftçilere tanıtmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan 600 dekarlık arazide çalışma yürüten akademisyenler, Sivas’ta daha önce denenmemiş ürünleri yetiştirerek hasat ediyor.

Bu çerçevede son yıllarda oldukça ilgi gören ve içerdiği kalsiyum, magnezyum ve potasyum değerleri ile insan sağlığına faydalı olduğu bilinen mor patatesin yanı sıra kızartmalık diye tabir edilen kırmızı patates ekildi.

Aylar önce toprakla buluşturulan ve yeterli olgunluğa erişen renkli patateslerin hasadına başlandı. Hasat edilen sarı, mor ve kırmızı renkli patateslerden elde edilen gelir ile 120 öğrenciye burs verilecek.

HEM BİLGİ HEM BURS

Mor patatesin yanı sıra kırmızı patatesinde ekildiğini ifade eden Doç. Dr. Demirbaş, “Öğrencilerimiz de burada yine doğal yöntemlerle nasıl ürün yetiştirildiğini öğrenmekte ve görmekte. Elde edilen ürünlerde burs olarak geri dönmekte. Normal bildiğimiz patatesin yanı sıra bir de kırmızı patates ektik. Renginden dolayı çok güzel bir görüntüsü var. Cipslik bir patatestir. Mor patatesi dört yıldır ekiyoruz. Bunu da önümüzdeki yıllarda arttırmayı planlıyoruz. Üniversite içerisinde toplam 600 dekarlık bir alanda çalışma yapıyoruz. Patates ekimimiz ortalama her yıl 20 dekar civarında. Hedefimiz hem yeni ürünleri Sivas çiftçisine tanıtmak, hem de burada ne kadar çok öğrenciye burs verebilirsek ne mutlu bize. Bizim en büyük hedefimiz budur” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA