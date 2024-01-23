İnatçı öksürüğe dikkat! Covid testi negatif olsa bile mutlaka akciğer filmi çektirilmeli… Covid-19 gün geçtikçe yeni varyantlar ile yayılmaya devam ediyor. Son zamanlarda yakalanılan soğuk algınlığı arkasında inatçı öksürüğü bırakıyor. Peki, bu öksürük soğuk algınlığından mı yoksa Covid kaynaklı mı? İşte, cevabı…

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Ülkemizde de son aylarda neredeyse yok denecek kadar az olan Covid-19 vakaları yeniden görülmeye başladı. Bu vakalara bağlı olarak gelişen zatüre ve akciğer tutulumlarını da beraberinde getirdi.

Acillerin dolup taşmasıyla birlikte uzmanlar bir bir uyarmaya başladı. Prof. Dr. Şevket Özkaya’da son zamanlarda artış gösteren vakalar hakkında, Covid-19’u ilk olarak tanımaya başladığımız ve test yapılmadığı dönemlerdeki akciğerlerdeki buzlu cam görünümlerinin tekrar görülmeye başladığına değindi.

Grip, domuz gribi, RSV hepsi bir arada yok yok...

Özellikle toplumda iyiden iyiye artan grip, domuz gribi ve RSV gibi solunum yollarını etkileyen virüslerin bir hastada birden fazla görülmeye başlanması ile uzamış öksürük şikayetleri oluşmaya başladı. Oluşan bu şikayetler hakkında açıklamalarda bulunan Özkaya, “COVID 19, testleri büyük oranda negatif gelse de eğer öksürük ve grip şikayetleriniz uzamış ise mutlaka doktora gitmeli ve akciğer filmi çekilmesi ile bu hastalıkların ayırımı yapılarak ve tedaviye başlanmalı.” dedi.

Zatüre salgını diyebiliriz…

Covid-19 salgın döneminde bile bu kadar çok sürekli devam eden öksürük şikâyeti görülmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya, “acil servisler ve poliklinikler adım atılmayacak kadar kalabalık. Bunun sebebi birkaç virüsün neden olduğu uzamış ya da kronik grip vakaları. Özellikle öksürük hastaların tabiri ile "sinir bozucu" hale geldi.” İfadelerini kullandı.

Ayrıca, bu hastaların büyük kısmında ise daha önce görülmediği kadar zatürre saptandığını da anlatan Özkaya ”Buna öksürük ve zatürre salgını diyebiliriz. Hastaların COVID 19 ve influenza virüsleri için test konusunda kafaları karışık.” dedi.

Özkaya’ya göre yapılan Covid-19 testlerinin negatif gelmesi Covid-19 olmadığınızı göstermediğinin altını önemle çizdi Özkaya sözlerine, “Bunun için Grip benzeri şikayetleri olan hastaların birkaç gün dinlendikten sonra eğer öksürük şikayetleri uzarsa mutlaka zatürre olup olmadıklarının tespiti için doktora gitmesi gerekir.

Testlerin pozitif veya negatif gelmesinin bu virüslerin tedavisini değiştirmez. İstirahat edip semptom giderici ilaçlar kullanmalı. Temastan kaçıp başkalarının enfekte edilmemesi gerekiyor. Eğer akciğer tutulumu varsa tedavi daha da önemli hale geliyor.” dedi.