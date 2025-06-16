İnatçı öksürüğe doğal çözüm! Çocuklar için ev yapımı doğal öksürük şurubu tarifi…

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Soğuk algınlığı ve mevsim geçişlerinde sıkça karşılaşılan çocuklardaki inatçı öksürük, birçok ebeveynin en büyük şikayetlerinden biri.

Kimyasal ilaçlara başvurmadan, tamamen doğal ve evde kolayca hazırlanabilen bir öksürük şurubu ile çocuklarınızın boğazını rahatlatmak mümkün.

Özellikle bal, limon ve zencefil gibi bağışıklık sistemini güçlendiren malzemelerle hazırlanan bu şurup, hem doğal hem de etkili bir çözüm sunuyor.

Üstelik çocuklar tarafından da kolayca tüketilebilecek kadar lezzetli. Peki, evde çocuklar için doğal öksürük şurubu nasıl yapılır?

İşte, boğazı yumuşatan ve inatçı öksürüğü hafifleten o mucizevi tarif…

Ev Yapımı Doğal Öksürük Şurubu Tarifi (Çocuklar İçin)

Gerekli Malzemeler;

- 1 yemek kaşığı doğal bal (1 yaş üstü çocuklar için)

- 1 tatlı kaşığı taze limon suyu

- 1 dilim taze zencefil (isteğe bağlı olarak rendelenmiş)

- 1 su bardağı içme suyu

- 1 çubuk tarçın

- 2–3 adet karanfil

Yapılışı;

- Bir cezvede suyu kaynatın.

- Su kaynadıktan sonra içine çubuk tarçın, karanfil ve zencefili ekleyin.

- Kısık ateşte 5-6 dakika demlemeye bırakın.

- Ocaktan aldıktan sonra karışımı süzün ve ılımaya bırakın.

- Ilıyan karışıma bal ve limon suyunu ekleyip iyice karıştırın.

Kullanım;

- Günde 2-3 kez, her seferinde 1 tatlı kaşığı içirilebilir.

- 1 yaş altı çocuklara bal kesinlikle verilmemelidir! Bu nedenle tariften balı çıkararak sadece ılık bitki çayı gibi kullanılabilir.