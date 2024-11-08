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Haber Merkezi

İzleyicilerin her hafta heyecanla beklediği İnci Taneleri dizisi, son bölümüyle yine büyük beğeni topladı.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi usta oyuncuların performansları izleyicilerden tam not aldı.

Final sahnesinde yaşanan sürpriz olaylar, dizinin hayranlarını yeni bölümde neler olacağına dair merak içinde bıraktı. Diziden yeni fragman geldi.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azem, Nehir’in düğününde yaşananların etkisinden kurtulamasa da, en büyük hayalinin gerçekleşmesiyle teselli buluyor.

Babasıyla arasındaki tüm engelleri kaldıran Cihan ise, Azem’in hayatına daha güçlü bir şekilde dahil oluyor.

Dilber ve Yıldız’ın karşısındaki Zahir tehdidini ortadan kaldıran Azem ve Cihan’ın, artık tüm dikkatlerini Nehir’e verecek.

Fakat Nehir, düğünde açığa çıkan sırrın etkisinden kurtulabilecek mi?