İnfaz koruma memuru KPSS puanı: Gardiyan olmak için KPSS puanı kaç olmalı?

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4 Ekim 2024 tarihinde açıklanan KPSS Ortaöğretim puanlarının ardından çeşitli memuriyetlerin puanları araştırılmaya başlandı.

KPSS Ortaöğretim puanı ile alım yapan memuriyetler arasında olan Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alam İnfaz ve Koruma memuriyetinin puanı da sık araştırılanlar arasında yer aldı.

Peki, infaz koruma memuru KPSS puanı 2024 kaç? Gardiyan olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekli? İşte, tüm detaylar...

GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) KPSS PUANI KAÇ?

Ceza infaz memurluğu için lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.