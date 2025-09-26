İngiliz ekibinden rekor teklif! Kenan Yıldız'a Premier Lig'den kanca...

İtalyan devi Juventus'ta sergilediği performans ile göz dolduran milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarında yer alıyor.

Adı İngiliz ekipleri ile anılan 20 yaşındaki Kenan Yıldız için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İngiliz ekibinin Kenan Yıldız için yıldız bir futbolcusundan vazgeçmeye hazır olduğu ve astronomik transfer ücretini de gözden çıkardığı iddia edildi.

Juventus'ta her geçen gün kendini geliştiren ve henüz 20 yaşında dünya çapında bir üne sahip olan milli yıldızımızı Arsenal istiyor.

Arsenal'den dev teklif

Radio Radio'da yer alan habere göre Arsenal, Kenan Yıldız için Trossard artı 60 milyon Euro bonservis ücreti teklif etmeye hazır.

Juventus'un Kenan Yıldız için 90 milyon Euro civarında bir bonservis teklifi beklediği belirtiliyor.

Ancak Trossard'ın 31 yaşında olması ve Kenan Yıldız'ın Juventus için kilit bir isim olmasından dolayı transferin zor olduğu belirtiliyor.