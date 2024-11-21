İnsanları en çok etkileyen özellik bakın neymiş: Ne güzellik, ne zeka, ne de para…

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Güzellik deyince aklımıza genellikle yüz simetrisi, fiziksel özellikler ya da etkileyici bir mizah anlayışı gelir.

Ancak bilim dünyasında yapılan çığır açıcı bir araştırma, bu algıyı kökten değiştiriyor.

British Journal of Social Psychology'de yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, insanları en çekici kılan özellik, fiziksel görünümden çok başka insanlara karşı sergilediği tutum.

Araştırmacılar, 4.192 katılımcıyla gerçekleştirdikleri geniş kapsamlı bir deneyde, sosyal davranışların etkisini inceledi.

İNSANI ÇEKİCİ KILAN DETAY: NEZAKET

Nazik ve yardımsever davranışlar, bireylerin çevresinde daha çekici algılanmasına neden oldu.

Daha önce yüz simetrisi, özgüven ve etkili iletişim gibi faktörlerin çekicilikte belirleyici olduğu düşünülüyordu. Ancak bu yeni bulgular, nezaketin tüm bu özelliklerin ötesinde bir güce sahip olduğunu kanıtladı.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, nezaketin insanlar arasında bir bağ oluşturduğunu ve derin bir güven duygusu yarattığını belirtiyor. Örneğin, birine yardım etmek, karşı tarafın gözünde hem fiziksel hem de kişisel çekiciliği artırıyor.