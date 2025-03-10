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Instagram, sürekli yenilikçi özellikleriyle kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor.

Sosyal medya devi, yeni bir özellik olan Instagram Blend’i tanıttı.

Bu özellik, kullanıcıların favori içeriklerini arkadaşlarıyla daha kişisel bir şekilde paylaşmalarına olanak tanıyor.

Instagram Blend, kullanıcıların birbirlerinin içeriklerini harmanlayarak özel bir paylaşım alanı yaratmasına imkan tanıyor.

Hem eğlenceli hem de etkileşimli bir deneyim sunan bu özellik, arkadaşlar arasında daha yakın bağlar kurmayı amaçlıyor.

Peki, Instagram Blend nedir, nasıl kullanılır?

INSTAGRAM BLEND ÖZELLİĞİ NEDİR?

Bu yeni özellik, iki kullanıcının ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş bir içerik akışı sunuyor. Instagram Blend, arkadaşlar arasında daha kişisel bir keşif deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Artık, iki kişi ortak zevklerine uygun önerilen Reels videolarını ve içerikleri sadece birbirlerine özel olarak görebilecek ve paylaşabilecek.

Blend ile kullanıcılar, Instagram’ın öneri algoritmasını kişiselleştirerek sadece kendilerine ve arkadaşlarına özel içeriklere ulaşabiliyor.

NASIL KULLANILIR?

· Uygulamanızı güncelleyin: Blend özelliğini kullanabilmek için Instagram uygulamanızın en güncel sürümünü yüklemeniz gerekiyor.

· Reels sekmesine geçin: Ana ekranınızdaki Reels bölümüne tıklayın.

· Blend daveti gönderin: Reels bölümünde, “Blend” seçeneğini seçerek bir arkadaşınızı davet edin.

· Davet onayını bekleyin: Arkadaşınız daveti kabul ettiğinde, Blend keşif akışınız aktif hale gelir.

· Blend içeriklerini keşfedin: Artık, ikinizin ortak ilgi alanlarına göre hazırlanmış içerikleri görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.