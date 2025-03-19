Haber Merkezi

19 Mart 202 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformları Instagram ve Twitter’a erişim problemleri yaşanıyor.

Masaüstü ve mobil üzerinden hesaplarına giriş yapmak isteyen kullanıcılar yüklenme sorunu ve hata ile karşı karşıya kalıyorlar.

Uygulamalara erişime sağmaya çalışan kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde yüklenme sorunuyla karşılaşıyor.

Yaşanan bu sorunun yerel mi yoksa dünya çapında mı yaşandığı ise araştırma konularının başında yer alıyor. Peki, Instagram ve Twitter çöktü mü? Instagram ve Twitter neden açılmıyor?

İNSTAGRAM VE TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformları arasında en sık kullanılanlar arasında yer alan Instagram ve Twitter’da yaşanan erişim sorunları, Türkiye'deki kullanıcıları etkilemiş durumda.

Kullanıcılar, platformlara erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Twitter ve İnstagram'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olup, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda bilgi bulunmuyor. Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor.