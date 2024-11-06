Inter - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde büyük heyecan devam ediyor.

4. haftada İtalya'nın dev ekibi Inter, İngiltere'nin güçlü temsilcisi Arsenal ile karşı karşıya geliyor.

Tüm futbolseverler bu kritik mücadelenin detaylarını merakla araştırıyor. Inter ile Arsenal arasındaki bu dev maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri netleşti.

Peki, Inter - Arsenal karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler…

INTER - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter - Arsenal maçı 6 Kasım 2024 Çarşamba günü (bugün) saat 23.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Tabii Spor 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu, Federico Dimarco; Mehdi Taremi, Lautaro Martinez.

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Jurrien Timber; Mikel Merino, Thomas Partey, Declan Rice; Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Martinelli.