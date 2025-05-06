Inter - Barcelona maçı kaçta, hangi kanalda? ŞİFRESİZ CANLI İZLE

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist belli oluyor.

Hakan Çalhanoğlu’nun formasını terlettiği Inter, dev rakibi Barcelona’yı bu kez kendi evinde konuk ediyor.

3-3 berabere biten ilk karşılaşmanın ardından iki ekip de tur için tüm kozlarını sahaya sürecek.

Bu maçı kazanan takım adını Londra’daki finale yazdıracak. Karşılaşmanın normal süresi beraberlikle sonuçlanırsa, mücadele uzatmalara ve gerekirse penaltılara taşınacak.

Peki, Inter - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma şifresiz mi izlenecek?

INTER - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter – Barcelona yarı final rövanş karşılaşması 6 Mayıs Salı akşamı saat 22.00’da başlayacak.

Dev mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Inter - Barcelona maçı canlı izle

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Dimarco, Hakan, Barella, Mkhitaryan, Thuram, Taremi

Barcelona: Szczesny, Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin, De Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Raphinha, Torres