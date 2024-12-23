İnternet alışverişlerinde yeni düzenleme: Ücretsiz kargo devri kapanıyor

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Hayatımızın büyük bir parçası haline gelen internet, yurt dışı alışverişlerinde de kolaylık sağlıyor. Yurt dışı üzerinden alışveriş imkanı sunan internet siteleri vatandaşlara farklı fiyat seçenekleri ile birlikte daha çok ürüne erişme imkanı sağlıyor.

Hem ürün hem de fiyat çeşitliliği nedeniyle birçok kişinin ilk tercihi arasında yer alan o internet sitelerinden yapılan alışverişler için yeni bir düzenleme gündem oldu.

Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş limiti 27 Euro’ya indirilirken eşya adedi ise 500 ile sınırlandırıldı.

27 ARALIK 2024’TE UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

27 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle birlikte gümrüksüz alışveriş limiti 27 euroya düşmüş olacak. Ancak, artık 3 euro navlun bedeli de hesaba katılarak ücretsiz kargo devri kapanacak.

Satıcı kargoyu ücretsiz sunmak istese bile 3 euroluk taşıma ücreti varmış gibi kabul edilecek.