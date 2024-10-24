Hüseyin Topuz

Ankara'da yaşanan terör saldırısı sonrası Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına bazı kısıtlamalar getirildi.

Vatandaşlar Twitter (X), Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlara erişim sorunu yaşıyor.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından kısıtlamaların ne zaman sona ereceği merak konusu oldu.

İnternet kısıtlaması ne zaman bitecek? Sosyal medya ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...

İnternet kısıtlaması ne zaman bitecek?

Ankara'da yaşanan terör saldırısı sonrası sosyal medya platformlarına kısıtlamalar getirildi. Ancak bu kısıtlamaların ne zaman sona ereceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Kısıtlamaların ilerleyen saatlerde tamamen kaldırılması bekleniyor.