İntihar oranın en yüksek olduğu ülkeler belli oldu! Zirvedeki ülke şaşırttı... Ülkeden ülkeye büyük farklılar gösteren noktalar arasında intihar oranları dikkat çekti. Çeşitli nedenlerden dolayı gelişen intihar girişimlerinin en çok yaşandığı ülkelerde belirlendi. İşte, intihar oranlarının en yüksek olduğu ülkeler...

Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünya genelinde intihar nedeniyle her yıl 800 binden fazla kişi hayatını kaybediyor.

İntihar nedeniyle hayatlarını kaybeden kişilerin ise büyük oranda o ülke de yer alması şaşkınlık yaratıyor. Birçok nedenden kaynaklanan intihar o ülkelerde daha fazla yaşanmasıyla dikkat çekiyor.

İntihar nedeleri arasında ortak neden ekonomik koşullardan kaynaklanıyor. İşte, intihar oranın en yüksek olduğu ülkeler...

1. Litvanya

Orta yaş grubu erkekler arasında intihar oranları diğer ülkelere nazaran Litvanya'da oldukça yüksektir. Ülkenin ekonomik zorlukları ve sosyal baskılar, bu duruma katkıda bulunabilir.

2. Güney Kore

Rekabetçi eğitim sistemi, toplumsal baskılar ve yaşlıların karşılaştığı ekonomik zorluklar, bu oranın yükselmesine neden olabilir.

3. Rusya

Rusya’da intihar oranları, özellikle kırsal bölgelerde ve erkek nüfus arasında çok yüksek. Alkol bağımlılığı, ekonomik belirsizlikler ve sosyal desteğin yetersizliği intihar vakalarını artıran faktörler arasında yer alır.

4. Guyana

Guyana, Güney Amerika’nın küçük bir ülkesi olmasına rağmen, intihar oranları oldukça yüksek olan ülkeler arasında yer alır. Özellikle kırsal alanlarda yaşayan insanlar, ekonomik zorluklar ve sosyal izolasyon nedeniyle intihara daha yatkın olabilirler.

5. Ukrayna

Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ekonomik zorluklar yaşayan bir ülkedir. Bu zorluklar ve politik istikrarsızlıklar, özellikle erkekler arasında yüksek intihar oranlarına yol açmaktadır.

6. Kazakistan

Kazakistan’da intihar oranları özellikle gençler arasında dikkat çekici ülkeler arasında yer alır. Ülkenin geniş kırsal alanları ve gençler arasında sosyal baskılar, bu oranın artmasına neden olan faktörlerden bazılarıdır.

7. Surinam

Güney Amerika'nın küçük ülkesi Surinam, intihar oranlarında başı çeken ülkelerden biridir. Ülkedeki etnik gruplar arasında özellikle Asya kökenli insanlar arasında intihar oranlarının yüksek olduğu görülmektedir.

8. Japonya

İntihar oranlarının en yüksek olduğu Asya ülkelerinden biri olan Japonya, sosyal baskılar, ekonomik stres ve çalışma kültürünün ağır baskıları, gençler ve yetişkinler arasında intihar oranlarını yükselten etmenlerdir.

9. Letonya

Baltık ülkelerinden biri olan Letonya, ekonomik zorluklar, alkolizm ve sosyal izolasyon gibi nedenlerle yüksek intihar oranlarına sahip olan ülkeler arasında yer alır. Özellikle orta yaş grubu erkekler arasında intihar vakaları yaygındır.

10. Macaristan

Orta Avrupa'nın bir diğer ülkesi Macaristan, yüksek intihar oranlarına sahip ülkeler arasında yer alır. Ekonomik sıkıntılar, depresyon ve alkol bağımlılığı bu oranın yükselmesine katkıda bulunan faktörlerdendir.