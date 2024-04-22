İOKBS 2024 sonuçları! MEB Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı? Burs sonucu sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı, 21 Nisan Pazar günü gerçekleşti.
Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.
Bu kapsamda adaylar burs hak edip etmediklerini merak ediyor.
2024 (Ocak-Haziran arası) İOKBS burs ücreti 1.514,13 TL olarak ödeniyor.
İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, nasıl sorgulanır sorularına yanıt aranıyor.
İşte İOKBS sınav sonucu tarihi ve sorgulama ekranı 2024...
İOKBS 2024 açıklandı mı?
MEB'in açıklamasına göre 2023 bursluluk sınavı sonuçları 17 Mayıs tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinde açıklanacak.
Kılavuza göre sınav sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.