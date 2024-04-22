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İOKBS 2024 sonuçları! MEB Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı? Burs sonucu sorgulama

İOKBS 2024 sonuçları! MEB Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı? Burs sonucu sorgulama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 21 Nisan'da gerçekleşti. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, 2024 Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı...