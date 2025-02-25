İOKBS başvuru ekranı 2025: MEB bursluluk başvurusu nasıl yapılır

Yağmur Uçar

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na girmek isteyen öğrenciler, başvuruları takip ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 27 Nisan'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları, 10 Şubat-3 Mart'ta alınıyor.

İOKBS bursu, 2025 Ocak ve Haziran ayları arasında 2.015,00 TL olarak ödeniyor.

İOKBS başvuruları nasıl yapılır? 2025 MEB bursluluk sınavı başvuru ekranına nasıl giriş yapılır? soruları ise birçok adayın gündeminde bulunuyor.

Peki; İOKBS başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı ve detaylar...

İOKBS 2025 BAŞVURU EKRANI

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir.