İOKBS ŞUBAT AYI ÖDEME TARİHİ: İOKBS şubat ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kapsamında burs almaya hak kazanan adaylara her ay burs ödemesi gerçekleştiriliyor.

Şubat ayının bitmesine az bir süre kalırken hak sahipleri tarafından İOKBS ödemelerinin yapılmasını heyecanla bekliyorlar.

Şubat ayı İOKBS ödemeleriyle ilgili bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler, İOKBS burslarının hesaplara ne zaman yatacağını dair araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Peki, İOKBS şubat ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

ŞUBAT AYI İOKBS BURS ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencilerinin yararlandığı İOKBS burs ödemeleri her ayın 15’i ile 25'inde yatırılıyor. Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor.

Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. İOKBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.