iOS 18 güncellemesi alacak modeller hangileri? iOS 18 güncellemesi, iPhone kullanıcıları için birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. İşte, iOS 18 güncellemesi alacak telefon modelleri...

Hüseyin Topuz

iPhone 16'nın tanıtılmasıyla birlikte, iOS 18 güncellemesi de kullanıma sunuldu.

iOS 18 güncellemesi, Apple'ın mobil işletim sistemi için sunduğu en son yeniliklerle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Bu güncelleme, performans iyileştirmelerinden güvenlik geliştirmelerine, kullanıcı dostu yeni özelliklerden estetik tasarım değişikliklerine kadar pek çok farklı alanda önemli değişiklikler içeriyor.

iOS 18, sadece cihazınızı daha hızlı ve güvenli hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda günlük kullanımınızı daha verimli ve keyifli hale getirecek bir dizi yenilik sunuyor.

iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modellerini sizler için derledik.

İşte, iOS 18 güncellemesi alacak modeller...

- iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

- iPhone XR

- iPhone XS Max

- iPhone XS

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 mini

- iPhone 12

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13 mini

- iPhone 13

- iPhone 14 Pro Max

- iPhone 14 Pro

- iPhone 14 Plus

- iPhone 14

- iPhone 15 Pro Max

- iPhone 15 Pro

- iPhone 15 Plus

- iPhone 15