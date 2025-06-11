iOS 26 güncellemesini alacak modeller belli oldu! iOS 26 güncellemesini alacak iPhone modelleri

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Apple, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği WWDC 2025 etkinliğinde iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 26'yı resmen tanıttı.

Tasarım değişiklikleri ve birçok yeni özellikle gelen güncellemenin ardından, hangi iPhone modellerinin bu sürümü alacağı da açıklandı.

WWDC 2025 etkinliğinde tanıtılan yeni iOS sürümü, hem performans iyileştirmeleri hem de yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Peki, iOS 26 güncellemesini hangi iPhone modelleri alacak? İşte Apple’ın güncelleme listesi...

iOS 26 Güncellemesini Alacak iPhone Modelleri:

Apple'ın resmi açıklamasına göre iOS 26 güncellemesini alacak iPhone modelleri şu şekilde:

- iPhone 15 Pro / Pro Max

- iPhone 15 / 15 Plus

- iPhone 14 Pro / Pro Max

- iPhone 14 / 14 Plus

- iPhone 13 Pro / Pro Max

- iPhone 13 / 13 mini

- iPhone 12 Pro / Pro Max

- iPhone 12 / 12 mini

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

- iPhone SE (2. nesil ve sonrası)

A12 Bionic çipten güç alan iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri artık yeni iOS 26 güncellemesini alamayacak.