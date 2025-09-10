iOS 26 ne zaman çıkacak? iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri...

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da iPhone kullanıcılarını heyecanlandıracak bir güncellemeyi duyurdu.

Yeni işletim sistemi, sadece tasarımda değil, cihaz kullanım deneyiminde de ciddi değişiklikler getiriyor.

Peki, iPhone’unuz bu güncellemeyi alabilecek mi? iOS 26 hangi yenilikleri sunuyor ve eski modeller için destek kesilecek mi?

İşte iOS 26'nın çıkış tarihi ve hangi iPhone modellerinin güncellemeyi alacağıyla ilgili tüm detaylar…

iOS 26 ne zaman çıkacak?

iOS 26, 15 Eylül 2025 tarihinde dünya genelinde kullanıma sunulacak. Bu güncelleme, iPhone 17 serisiyle birlikte ön yüklü olarak gelecek ve diğer uyumlu modellere de ücretsiz olarak sunulacak.

iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri

Apple, iOS 26'yı aşağıdaki iPhone modelleri için sunacak:

- iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

- iPhone 11 serisi (11, 11 Pro, 11 Pro Max)

- iPhone 12 serisi (12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max)

- iPhone 13 serisi (13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max)

- iPhone 14 serisi (14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max)

- iPhone 15 serisi (15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max)

- iPhone 16 serisi (16, 16e, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max)

- iPhone 17 serisi (17, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Air)