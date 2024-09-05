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iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 fiyatları ne kadar olacak?

iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 fiyatları ne kadar olacak? Teknoloji meraklılarının büyük bir heyecan ile beklediği iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı merak ediliyor. İşte iPhone 16'nın çıkacağı tarih...