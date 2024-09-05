iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 fiyatları ne kadar olacak?

iPhone 16'nın ne zaman çıkacağı, özellikleri ve fiyatı sosyal medyada büyük merak konusu oldu.
iPhone tutkunları ve teknoloji severler yeni iPhone 16'yı büyük bir merakla bekliyor.
Her yıl yeni bir model çıkararak teknoloji severleri heyecanlandıran Apple'ın yeni serisi iPhone 16'ün lansman tarihi belli oldu.
Yeni cihazın teknik özellikleri ve fiyatı sosyal medyadanın en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.
Peki iPhone 16 piyasaya ne zaman çıkacak ve Türkiye'de ne kadara satılacak? İşte iPhone 16 hakkında merak edilenler..
iPhone 16 ne zaman çıkacak?
iPhone 16'nın tanıtım lansmanı 9 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek.
iPhone 16 serisi 13 Eylül Cuma günü ön siparişe açılacak. 20 Eylül Cuma 2024 günü ise mağazalarda satışa çıkacak.
iPhone 16 fiyatları ne kadar olacak?
Yakında piyasaya çıkması beklenen iPhone 16'ların tahmini Türkiye fiyatları şu şekilde;
- iPhone 16 (512 GB): 78.999 TL
- iPhone 16 Plus (512 GB): 87.999 TL
- iPhone 16 Pro (1 TB): 107.999 TL
- iPhone 16 Pro Max (1TB): 118.499 TL