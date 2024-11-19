iPhone’da gizli tuş ortaya çıktı: İşte kullanım amacı

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Apple’ın iPhone kullanıcıları için geliştirdiği ve pek az kişinin haberdar olduğu Back Tap (Arka Tık) özelliği, gündelik kullanımı oldukça kolaylaştırıyor.

Arka Tık, iPhone'un arkasındaki hassasiyet sensörlerini kullanarak, belirli hareketlere yanıt veren bir özellik.

Telefonun arkasına yapılan basit bir dokunuşla ekran görüntüsü alabilir, sesi kontrol edebilir ya da kamerayı anında açabilirsiniz.

Üstelik bu özellik, yalnızca birkaç ayar değişikliği ile aktif hale geliyor. İşte Arka tık ile yapabilecekleriniz…

BACK TAP’İN SUNDUĞU AVANTAJLAR

- Ekran görüntüsü alabilirsiniz

- Kamerayı hızlı bir şekilde açabilirsiniz

- Ses kontrolünü yapabilirsiniz

- Ekranı kilitleyebilirsiniz

NASIL AKTİF EDİLİR?

Ayarlar menüsüne gidin.

Erişebilirlik seçeneğine tıklayın.

Dokunma seçeneğine girin.

Arkaya Dokun seçeneğine tıklayın.

Çift Dokunma veya Üç Dokunma hareketleri için komut atayabilirsiniz.