IQ sınavı: Bu resimdeki hatayı Newton bile göremedi...

Yağmur Dinç

IQ testleri bir bireyin zekasını ölçmenin harika bir yoludur. Bu testlerde okuyuculara resim, bulmaca, bilmece, matematik problemi veya ifade biçiminde bir problem sunulur ve bu problemin belirli bir zaman sınırı içinde çözülmesi gerekir.

Bu testler bireyin mantıksal düşünme, örüntü tanıma, hafıza ve analitik düşünme gibi zihinsel işlevlerini değerlendirir.

Bu testleri uygulamak, kişinin keskin bir beyin geliştirmesine ve sıra dışı düşünme becerisi geliştirmesine yardımcı olur.

Yüksek IQ'nuz var mı?

Hemen öğrenin!

Kaynak: Brightside

Kutup bölgesinde bir kutup ayısı üç penguenle birlikte görülebilir.

İlk bakışta fotoğraf fena görünmüyor. Ama öyle değil.

Resimde bir hata var. 5 saniyede bulabilir misin?

Eğer yapabiliyorsanız, yüksek IQ'nuz var demektir.

Zamanın şimdi başlıyor! Resme bakın ve dikkatlice inceleyin.

Bu IQ testi, dikkatinizi ve düşünme becerilerinizi test etmenin mükemmel bir yoludur.

Resimdeki hatayı fark ettiniz mi?

Acele edin, zaman daralıyor.

Resmi dikkatlice tarayın ve resimde sıra dışı bir şey olup olmadığına bakın.

Ve...

Zaman doldu.

Resimdeki hata, kutup ayıları ve penguenlerin kutup hayvanları olmalarına rağmen iki farklı kutupta bulunmalarıdır; yani kutup ayıları kuzey kutbunda, penguenler ise güney kutbunda bulunur.