IQ Testi: 100 Kişiden Sadece 1'i Kimin Zengin Olduğunu Bilebilir

Yağmur Uçar

Araştırmalar ayrıca görsel zorlukları rutin olarak çözen bireylerin tutarsızlıkları tespit etmede daha iyi olduğunu göstermiştir. Bu, yüksek IQ seviyelerini, ortalamanın üzerinde gözlem becerilerini ve hatta daha hızlı tepki sürelerini yansıtır.

Dedektiflerin suçluları yakalamasına veya kartal gözlü alışverişçilerin sahte Gucci kemerini tespit etmesine yardımcı olan aynı beceri setidir.

Yani, bu zeka oyunlarını ve zor bilmeceleri çözmek için nörobilim alanında doktora yapmanıza gerek yok.

Tek gereken beş saniye, keskin bir göz ve güçlü bilişsel işlevler. Bu zorluğun üstesinden gelebileceğinizi düşünüyor musunuz?

Zaman baskısı altında doğru bir şekilde çözüp çözemeyeceğinizi görelim.

Resim: Brightside

Bu beyin jimnastiğini çözmek için 5 saniyeniz var. Zamanı yenebilir misiniz?

Bu mutfak sahnesinde, iki kadın bulaşık yıkarken sohbetin ortasındadır. Yüzeysel olarak, ikisi de kendine güvenen ve iyi giyimli görünür.

Ancak işin ilginç tarafı şu: Bunlardan sadece biri zengin ve diğeri de kurnazca bir kılıkla zenginliğini gizlemekte.

Şimdi kimin zengin kimin zengin olmadığını anlama sırası sizde. Gülümsemelerin ve küçük sohbetlerin ötesine bakın. Detayları inceleyin—giyim markaları, aksesuarlar, duruş, vb.

Bir şey garip mi görünüyor? Belki çok gösterişli? Ya da belki sahte?

Bu bulmacayı çözmek, tutarsızlıkları tespit etme konusunda keskin bir göze sahip olduğunuzu gösterir. Başkalarının sıklıkla gözden kaçırdığı en ufak ayrıntıları bile fark edebilirsiniz.