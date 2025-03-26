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IQ testi: 5 saniyede 5 boş şişeyi bulan, süper zeka sayılıyor…

IQ testi: 5 saniyede 5 boş şişeyi bulan, süper zeka sayılıyor… Bu optik illüzyon testi zekanızı ölçecek. Yeşil plastik şişelerle dolu denizden 5 boş şişeyi bulmak için sadece 5 saniyeniz var!