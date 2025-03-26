IQ testi: 5 saniyede 5 boş şişeyi bulan, süper zeka sayılıyor…

Gizli detayları fark etme yeteneğinizin ardında beyninizin görsel bilgileri nasıl işlediği yatıyor.
Çoğumuz görsel bilgilerin %90'ını işlerken, yalnızca bir kısmımız dikkati dağıtan unsurları filtreleyip önemli detaylara odaklanabiliyor.
Görsel zekanızı sınayacak bu zorlu resim bulmacasında, plastik şişelerle dolu denizden 5 boş şişeyi sadece 5 saniyede bulmanız gerekiyor.
Bu meydan okumayı geçebilenler, olağanüstü gözlem ve algılama yeteneklerine sahip olduklarını kanıtlamış olacak.
Resme dikkatlice bakın. Suda yüzen yeşil şişelerin ve yunusların yer aldığı bir sahne görünüyor.
Bu resimde dolu şişelerin arasında beş boş şişe saklı. Göreviniz 5 saniye içinde 5 boş şişeyi bulmak.
Eğer bulduysanız tebrikler! Gözleriniz oldukça keskin.
Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik: