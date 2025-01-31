IQ Testi: 5 saniyede farklı olan çifti gören IQ rekoru kırıyor...

Yağmur Dinç

Beyin jimnastiği bulmacaları çevrimiçi olarak ve çeşitli yayınlarda kolayca bulunabilir. Birçok gazete ve dergi beyin jimnastiği bölümleri içerir ve bu bulmacalara adanmış çok sayıda web sitesi vardır.

Bugün size zekanızı zorlayacak böyle bir zeka bulmacası getiriyoruz. Aşağıdaki bulmacada birçok çift göreceksiniz ve sizin göreviniz bunların arasında tuhaf olanı bulmak.

Zeka bulmacası kolay görünebilir, ancak buradaki fark, verilen 5 saniyelik zaman sınırı içinde tuhaf çifti bulmanız gerektiğidir .

Peki, meydan okumaya hazır mısınız? Zamanlayıcılarınızı başlatın ve tuhaf çifti bulmak için avlanmaya başlayın.

Kaynak: Bright Side

Peki, tuhaf çifti bulma arayışınız nasıl gidiyor? Onları fark ettiniz mi yoksa odaklanmaya mı çalışıyorsunuz?

Hadi şimdi acele edin! Zaman sınırı yakında dolacak!

3... 2... ve 1!

Aman Tanrım! 5 saniye bitti.

Garip çifti fark ettiniz mi?

Eğer bulduysanız tebrikler! Görsel becerileriniz oldukça işe yaramış.

Cevabı çözemediyseniz, pes etmeyin! Zamanlayıcı olmadan çözmeyi deneyebilirsiniz.

İşte bu akıl almaz sorunun cevabı.

Kızın elbisesi diğer kızlardan daha kısadır. Diğer çiftler aynı elbiseyi giymektedir.