IQ Testi: 995'lerin arasındaki 999 sayısını 3 saniyede çözen, süper zeka sayılıyor...

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Beyin egzersizi sevenlerin ilgisini çeken bu optik illüzyon, gözlem yeteneklerine meydan okuyor.

Görselde yüzlerce kez yazılmış olan "995" sayıları arasında gizlenen farklı bir sayı var. Amacınız onu bulmak.

Görüntü, insan beyninin boşlukları nasıl doldurduğu ve kalıpları nasıl tamamladığına dair çarpıcı bir örnek sunuyor.

Beynimiz, daha önceki bilgileri kullanarak görsel eksiklikleri tamamlamaya çalışırken, göz önündeki küçük farklılıkları gözden kaçırabiliyor.

Peki, siz bu optik illüzyonu çözebilecek misiniz?

Yukarıdaki resimde onlarca 995 sayısı yer alıyor. Ancak aralarında bir tane 999 sayısı gizli.

Göreviniz 999 sayısını 3 saniye içinde bulmak.

Belirtilen süre içinde doğru cevabı bulan okuyucularımızı tebrik ederiz.

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik: