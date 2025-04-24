IQ Testi: Bu Resimdeki Farklı Futbol Topunu 5 Saniyede Bulan, Dahi Sayılıyor

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Görsel algınızı altüst edecek bu optik illüzyon, sosyal medyada gündem oldu!

Optik illüzyonlar, beynimizin ışık, renk ve şekil gibi ipuçlarını nasıl yorumladığını test eden en eğlenceli ve düşündürücü bulmacalardan.

Bu tür görseller, beynimizin gerçekte olmayan hareketleri ya da fark edilmeyen nesneleri nasıl yarattığını gözler önüne seriyor.

Aşağıdaki futbol toplarının olduğu görüntüdeki farklı topu sadece 5 saniyede bulabilir misiniz?

Yukarıdaki resimde onlarca futbol topu yer alıyor. Ancak aralarından bir tanesi farklı.

Göreviniz ise farklı olan topu 5 saniye içinde bulmak.

Belirtilen süre içinde farklı olan topu bulan okuyucularımızı tebrik ederiz.

Bulamayanlar aşağıdaki cevabı kontrol edebilir.