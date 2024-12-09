IQ Testi: Eksik sayıyı sadece makineler buluyor! 7 saniyeniz var....

Yağmur Dinç

IQ testleri bir bireyin zekasını test etmenin harika bir yoludur. Bu testlerde okuyuculara bir problem sunulur ve bu problemin belirli bir zaman sınırı içinde çözülmesi gerekir.

Bu testler bireyin mantıksal akıl yürütme, örüntü tanıma, hafıza ve analitik düşünme gibi zihinsel işlevlerini değerlendirir.

Bu testleri uygulamak, kişinin keskin bir beyin geliştirmesine ve sıra dışı düşünme becerisi geliştirmesine yardımcı olur.

Keskin bir zekaya sahip misin?

Hemen öğrenin!

Yukarıda paylaşılan görselde bir matematik bulmacası gösteriliyor.

Burada bir rakamın eksik olduğunu görebilirsiniz.

7 saniyede eksik sayıyı bularak matematik bulmacasını çözebilir misin?

Hadi başlayalım!

Bu matematik bulmacası zekanızı ve analitik düşünme becerilerinizi test edecek.

Resme bakın ve deseni dikkatlice inceleyin.

Eksik sayıyı buldunuz mu?

Acele edin, zaman daralıyor.

Geriye sadece birkaç saniye kaldı.

Ve...

Artık zaman sınırı doldu!

Matematik bulmacasını başarıyla çözen kaç kişi var?

Eksik sayıyı verilen süre içerisinde bulan okuyucularımızı tebrik ederiz.

Matematik bulmacasını çözemeyenlerin, hız ve doğruluklarını geliştirmek için bu tür soruları düzenli olarak çözmeleri gerekiyor.

Şimdi aşağıda verilen çözüme bir göz atın.

Şimdi, eğer deseni dikkatlice incelerseniz, şunu görebilirsiniz:

Her bir sonraki adımda sayılar arasındaki fark iki katına çıkıyor.

4 + 3 = 7

7 + 6 = 13

13 + 12 = 25

25 + 24 = 49

Yani son sayıya da aynı işlemi uygularsak şu hale gelir.

49 + 48 = 97