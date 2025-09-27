IQ testi: Farklı ağaç hangisi? Hemen aldanmayın...

Optik illüzyon, gözlerimizin bir şeyi gerçeklikten farklı algılayarak beynimizi gördüklerini yanlış yorumlamaya yönlendirdiği görsel bir olgudur.

İllüzyonlar, beynin desenleri, renkleri, ışığı ve perspektifi anlamlandırmaya çalışması, genellikle boşlukları doldurması veya geçmiş deneyimlere dayanarak ayarlamalar yapması nedeniyle ortaya çıkar.

Bugünkü optik illüzyon, algınızı test etmek için akıllıca tasarlanmış. Görüntü, birden fazla ağacın yer aldığı bir sahneyi andırıyor.

Ancak bu güzel sanat eserinde, eserin optik yanılsamasının içinde saklı tuhaf bir ağaç bulunmaktadır.

Kaynak: mindyourlogic

Bu, birden fazla ağacın yer aldığı bir optik illüzyon eseridir . Ancak bu sekiz ağaç arasında, birbirine benzemeyen tuhaf bir ağaç vardır ve bu ağaç diğerlerinden farklı ve tuhaftır.

Göreviniz mi? HD-eye görüşünüzü kullanarak , kaydırmadan veya ipucu istemeden gizli tuhaf ağacı bulun.

Evet, görsele dikkatlice bakın.

Keskin IQ yeteneklerinizi kullanın.

Acele edin! Zaman doluyor...

3…2…1… Zaman Doldu!

Önce görsele dikkatlice bakın ve şimdi de 6. sayı ağacına bakın.

Bu 6. sayı ağacı diğerlerinden farklı ve diğer ağaçlar arasında tek ağaç.

Eğer hala tek ağaç yoksa, görselde aşağıya bakın, vurgulanmış.