IQ testi: Hangi pasaport sahte? Sadece dahiler fark ediyor!

Beyin de tıpkı vücudunuzdaki kaslar gibi egzersizle güçlenir.
Uzman nörologlar, düzenli olarak yapılan zeka oyunlarının ve bulmacaların her yaştan insanın bilişsel yeteneklerini artırabileceğini gösteren araştırmalara imza atıyor.
Dikkat, hafıza, tepki süresi, mantık ve problem çözme becerileri, bu tür egzersizlerle adeta yeniden yapılandırılıyor.
Bugünün zihinsel meydan okuması, beyninizi keskinleştirmek için harika bir fırsat sunuyor.
Hangi pasaport sahte?
Yukarıdaki resimde üç farklı pasaport yer alıyor. Sahte olan pasaportu 5 saniyede bulmanız isteniyor.
Bu zeka oyunu, detaylara ve gözlem becerilerine dikkatinizi test edecek.
İpucu: Çoğu resmi pasaport, fotoğraf için düz beyaz bir arka plan kullanır.
Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik: