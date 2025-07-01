IQ testi: İki deveyi inceleyin, bakın ne hata var...

IQ testleri zekanızı ve eleştirel düşünme becerilerinizi test etmek için basit araçlardır.

140+ IQ ile oldukça zeki misiniz? Resimdeki bir hatayı 7 saniyede bularak zekanızı ve eleştirel düşünme becerilerinizi test edin.

Zamanınız şimdi başlıyor!

Kaynak: Brightside

Bu IQ testi gözlem yeteneğinizi ve zekanızı sınayacak.

Yukarıda paylaşılan fotoğrafta, kavurucu çölde yürüyen iki deve görülüyor.

İlk bakışta gayet normal görünüyor, değil mi?

Ancak resimde bir hata var.

Hatayı 7 saniye içinde bulabilir misin?

Zamanın şimdi başlıyor!

Resme bakın ve dikkatlice inceleyin.

Resimdeki hatayı fark ettiniz mi?

Zaman daralıyor, acele edin.

Resmi dikkatlice tarayın ve resimde sıra dışı görünen herhangi bir şey olup olmadığına bakın.

Ve...

Resimdeki hatayı, keskin zekaları ve üstün IQ'larıyla bulan okuyucularımızı tebrik ediyoruz.

Yapamayanlar çözümü aşağıya kaydırarak bulabilirler.

Resimdeki hata, develerin güneşe doğru yürürken gölge oluşturmamasıdır.