IQ Testi: Müzede kaç kişi var? Dahice sayın...

Yağmur Dinç

Yüzyıllardır zeka oyunları insanları büyülemiş ve onlara meydan okumuş, zihinsel yetenekleri geliştirmenin eğlenceli ve uyarıcı bir yolu olarak hizmet etmiştir.

Bu bulmacalar yaratıcı düşünmeyi, problem çözme becerisini ve bazen de bir miktar mizahı gerektiriyor.

Zorluk seviyeleri değişiklik gösterebilir; bazıları hafif ve keyifli olabilirken, bazıları da en keskin zekalıları bile saatlerce zorlayabilir.

Bugün size dünyayı şaşkına çeviren böyle bir bulmacayı getiriyoruz. Resimde bir müze sahnesi yer alıyor ve sizin göreviniz bu sahnedeki insan sayısını bulmak.

Yeterince dikkatli bakarsanız yüksek IQ'nuz sayesinde göz önünde ne kadar çok insanın saklandığını fark edecek ve onları hemen fark edebileceksiniz.

Bekleyin! Cevabı bulmaya çalışmadan önce ufak bir sürprizimiz var: 11 saniye içerisinde kaç kişi olduğunu bulmanız gerekiyor.

Eğer 11 saniye içerisinde toplam insan sayısını bulursanız IQ'nuz 120'nin üzerinde olabilir.

Kaynak: Brightside

Bu bulmacayı çözmeyi başardın mı?

On bir saniye kısa bir süre gibi görünebilir, ancak bulmacaları belirli bir zaman sınırı içinde çözmek, gerçek yaşam durumlarında problem çözme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Çabuk! Zaman neredeyse doluyor!

3... 2... 1...

Peki cevabı buldunuz mu? Eğer bulduysanız tebrikler! Eğer zaman dilimi içinde çözdüyseniz, IQ'nuz 120'nin üzerinde olabilir.

Geriye doğru kaydırıp zamanlayıcı olmadan tekrar denemekten çekinmeyin.

Hala takılırsanız, aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz!