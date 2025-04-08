IQ Testi: O'ların arasındaki 0 sayısını bulanın zekası Einstein'la yarışıyor

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Gözünüzle gördüğünüz her şey beyniniz tarafından doğru yorumlanmayabilir.

İşte tam da bu noktada optik illüzyonlar devreye giriyor ve beyninizin sınırlarını test ediyor.

Bu basit görünen ama zekayı zorlayan illüzyon, bir sürü “O” harfi arasına gizlenmiş tek bir “0” rakamını bulmanızı istiyor.

5 saniyeden kısa sürede doğru cevabı bulanlar dikkat ve odaklanma konusunda oldukça başarılı sayılıyor.

Peki, siz bulabilir misiniz?

Yukarıda O’larla dolu bir görsel yer alıyor. Bu harf denizinde saklanan bir 0 rakamı var.

Göreviniz 5 saniye içinde saklanan 0 rakamını bulmak.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, cevabı aşağıda verdik: