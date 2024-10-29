IQ Testi: Resimdeki hatayı sadece dahiler 5 saniyede fark edebiliyor

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Görsel bulmacalar, dikkatimizi sınayan ve detaylara odaklanmamızı sağlayan eğlenceli ve etkili testlerdir.

Aynaya bakan bir kızın yer aldığı bugünkü bulmacamızda, ilk bakışta fark edilmeyen bir hata saklı.

Zaman sınırlaması ise bu tarz bulmacaların heyecanını artırıyor. Çoğu kişi bu hatayı fark edemese de, siz dikkatli bir gözlemle 5 saniyeden kısa bir sürede bulabilir misiniz?

Sadece ince düşünceye ve güçlü bir algıya sahip olanlar bu gizli detayı keşfedebiliyor!

Kadının aynaya baktığı fotoğrafı dikkatlice inceleyin.

İlk bakışta normal gibi görünse de, ufak bir hata var.

Bu hatayı fark etmeniz için yalnızca 5 saniyeniz var. Bu bulmacayı çözmek, yüksek zekanın ve olağanüstü gözlem yeteneğinin güçlü bir işaretidir.

Hatayı fark edemeyenler için cevabı aşağıda verdik.

Kaynak: Brightside