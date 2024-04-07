IQ testi: Sınıfın en yaramaz çocuğunu bulmaya cesaret edin! %99'u başarısız oluyor...

Optik illüzyonlar günlük yaşamda, psikolojide, sanatta ve nörolojide uygulamaları olan görsel bulmacalardır.
Bu ödevde eleştirel düşünme, problem çözme ve hem niteliksel hem de niceliksel metodolojiyi uygulama yeteneğiniz değerlendirilecektir.
Sınıf öğretmeni gözlüğünü kaybetmiştir. Peki bu optik illüzyonda öğretmenin gözlüğünü saklayan çocuğu bulabilir misiniz?
Resimdeki en yaramaz çocuğu bulmak için görsel keskinliğinizi ve bilişsel yeteneklerinizi kullanın.
Sadece 27 saniyeniz var. Bu süre içinde çözmeye çalışanların yüzde 99'u başaramıyor.
Zamanınız azalıyor...
Gözlüğü olmadan göremeyen öğretmenin yardımına koşun.
Sınıfın yaramazı kim gözüküyor?
Dikkatinizi toplayın ve sıraları inceleyin.
3...
2...
1...
Ve süre doldu.
Gözlüğü görebilenleri tebrik ederiz; İşte çözümü...