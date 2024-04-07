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IQ testi: Sınıfın en yaramaz çocuğunu bulmaya cesaret edin! %99'u başarısız oluyor...

IQ testi: Sınıfın en yaramaz çocuğunu bulmaya cesaret edin! %99'u başarısız oluyor... Bu seferki zorluk sınıftaki en yaramaz çocuğu bulmak. Unutmayın, görevi tamamlamak için sadece 27 saniyeniz var. Acele edin, zekanızı kullanın!