Pakistan’da bir araç camiye daldı: 2 ölü, 30 yaralı

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Pakistan’ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç, dini bir toplantının düzenlendiği camiye daldı.

OLAYDA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgede büyük paniğe neden olan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından olay yerine gelen yetkililer inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı ve araca el konuldu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.