Eski ABD'li yetkili Roberts: Amerikan Yahudi lobisine Türkiye talimatı verildi

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından 107 gün süren çatışmaların sonunda imzalanan mutabakat zaptı kapsamında 60 günlük yeni bir müzakere sürecine geçildi.

Ancak anlaşmaya uymayacağını duyuran İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor.

Bölgede tansiyon yüksek seyrederken, eski ABD Hazine Bakan Yardımcısı Paul Craig Roberts, katıldığı bir YouTube yayınında İsrail’in Orta Doğu’daki genişleme stratejileri ve Türkiye’ye yönelik politikaları hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL, ORTA DOĞU'NUN TAMAMININ KENDİ TOPRAĞI OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR"

Arap ve Müslüman dünyasının bir asırdır Siyonistlerin Büyük İsrail ajandasını görmezden geldiğini anlatan Roberts, "Tüm Müslüman dünyası, Büyük İsrail'in Siyonist ajandasını hiç duymamış gibi davranıyor. İsrail, Orta Doğu'nun tamamının kendi toprağı olduğunu iddia ediyor." dedi.

Başlangıçta bu iddianın Nil'den Fırat'a kadar olan bölgeyi kapsadığını belirten Roberts, "Bu durum Mısır'ın doğusu, Irak'ın batısı, Suriye, Lübnan ve Ürdün anlamına geliyordu. Ancak geçen yıl iki İsrailli bakan Büyük İsrail'in tanımını değiştirdi. Artık Nil'den Pakistan'a kadar uzanıyor." ifadelerini kullandı.

"AMERİKAN YAHUDİ LOBİSİNE TÜRKİYE'Yİ ŞEYTANLAŞTIRMAYA BAŞLAMA MESAJI VERDİLER"

Geçtiğimiz şubat ayında eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ABD'de Amerikan Yahudi örgütlerinin yıllık toplantısında konuştuğunu hatırlatan Roberts, "Bennett, lobiye doğrudan 'Türkiye sıradaki İran'dır' dedi. O dönemde Trump ve Netanyahu'nun İran'a yönelik planlı saldırısının başarılı olmasını ve İran'ın tarih olmasını bekliyordu." diye konuştu.

İsrail lobisinin Amerikan kamuoyunu yönlendirme çabalarına dikkat çeken Roberts, konuya şu sözlerle işaret etti:

“"Bennett, Amerikan Yahudi lobisine Türkiye'yi şeytanlaştırmaya başlama mesajı veriyordu. Türkiye'yi İran'ın yerine geçecek bir terör devleti olarak kurmak ve Amerikan halkının Türkiye'yi yeni terör devleti olarak kabul etmesini sağlamak istediler. Böylece Türkiye, ABD'nin yardımıyla İsrail tarafından güvenli bir şekilde saldırıya uğrayabilecekti."”

"LÜBNAN'I KÜÇÜK LOKMALAR HALİNDE YUTUYORLAR"

İsrail'in sadece Arapları değil, İran'daki Farsları ve Türkiye'deki Türkleri de kapsayan tüm Orta Doğu'yu ele geçirme ajandası bulunduğunun altını çizen Roberts, şunları kaydetti:

“"Bu ajanda kimseden dikkat görmedi. Batı dünyası bunu görmezden geliyor, Arap dünyası bunu görmezden geliyor. Sonuç olarak Libya gitti, Irak gitti, Suriye gitti. İsrail, ABD'yi İran'la savaşa soktu ve onları savaşta tutmaya çalışıyor. İsrail, tıpkı 79 yıl boyunca Filistin'i yediği gibi, Lübnan'ı da küçük lokmalar halinde yutmaya başlıyor."”

"TRUMP'IN EGOSU İSRAİL'E KARŞI DURMAYA YETECEK Mİ?"

ABD Kongresi'nde hiç kimsenin İsrail'in bağımsız ülkeler üzerindeki hak iddialarını sorgulamadığını vurgulayan Roberts şöyle dedi:

“"Siyonistler bu iddiaları ciddiye alıyor ve bu durum onlara üstünlük sağlıyor. Bu üstünlük, ABD üzerindeki güçleriyle büyük ölçüde pekişiyor. Şimdi Donald Trump'ın egosunun, İsrail'in ABD üzerindeki gücüne karşı durmaya yeterli olup olmadığını göreceğiz. Masadaki asıl mesele budur ve bundan sonra ne olacağını bu testin sonucu belirleyecektir."”