IQ testi: Uyuyan koyun hangisi? Dedektif zekası gerekiyor...

Yağmur Dinç

İnternet optik illüzyonlarla dolu ve bu illüzyon, en dikkatli bulmaca meraklılarını bile zorlayacak cinsten.

Bugün internette şaşkınlığa yol açan bir bulmacayı sizlerle paylaşıyoruz.

Aşağıdaki görselde bir köpeğin koyun sürüsünü koruduğuna tanık olacaksınız.

Senin görevin mi? Sürünün içinde uyuyan bir koyun bulman gerekiyor.

Bekleyin! Bu bulmacaya dalmadan önce bir sürprizimiz var: 7 saniye içinde gizli uyuyan koyunu bulmanız gerekiyor.

Koyunların dikdörtgen göz bebeklerine sahip olduğunu biliyor muydunuz? Oldukça şaşırtıcı değil mi?

Zamanlayıcıyı başlatın ve aramaya başlayın.

Kaynak: Dailymail

Peki, arayışınız nasıl gidiyor?

Gizli uyuyan koyunu gördünüz mü?

Acele edin! 7 saniye yakında bitecek.

İşte işinizi kolaylaştıracak bir ipucu: Koyunların kapalı gözlerini bulmaya çalışın.

Hala şansınız yok mu?

Haydi, çok fazla zaman kalmadı!

3… 2… ve 1!

Zaman doldu!

Peki, gizli uyuyan koyunu buldunuz mu? Eğer bulduysanız, tebrikler! Siz sertifikalı bir optik illüzyon ustasısınız! Ve eğer bulamadıysanız, endişelenmeyin, yalnız değilsiniz.

Bu aldatıcı bir illüzyondur ve ilk bakışta gizli nesneyi fark etmek zor olabilir. Ancak biraz pratik yaparak onu kısa sürede bulabilirsiniz.

Gizli uyuyan koyunun çözümü işte burada.