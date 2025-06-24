IQ Testi: 'V'ler Arasında Gizlenmiş 'U' Harfini Kaç Saniyede Bulabilirsiniz

Bugünün zorlu bulmacası "V" dizisi serisinde "U" harfini bulmak.

Yani, 140+ IQ seviyesine sahip bir dahi olduğunuzu düşünüyorsanız, o zaman "V" dizisi serisinde "U" harfini sadece 11 saniyede bulun.

Bu görsel, verilen bir "V" bulmacası dizisiyle eğlenceli bir görsel zeka bulmacasıdır . İlk bakışta, hepsi birbirine çok benzer görünüyor.

Ancak gizli bir "U" harfi var. Görev, "V" dizisi serisinde "U" harfini bulmaktır .

Yani, IQ'nuzun insanların %99'undan yüksek olduğunu düşünüyorsanız, keskin IQ'nuzu ve gözlem becerilerinizi kullanarak 11 saniyede "U" harfini bulun.

Artık görselin kısa bir özetini aldınız ve beyin jimnastiği meydan okumanıza başlayabilirsiniz.

İşte neredeyse hazırız!

Daha sonra saatinizin zamanlayıcısını 11 saniyeye ayarlayın.

Acele edin! Zaman tükeniyor…

3…2…1…

Peki, "O" harfinin "D" serisinin dizisinde nerede saklı olduğunu bilmek sizi heyecanlandırıyor mu?

Tamam, önce resme dikkatlice bakın; üstten 5. sıraya dikkatlice bakın ve sağdan 5. sayıya geçin.

Yani, burada, "U" harfi "V" dizisi dizisinin arasında saklı.