IQ yükselten soru: 9 saniyede çözen süper zeka çıkıyor...

Yağmur Uçar

Matematik bulmacası, okuyucunun eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini bir problemi çözmeye zorlayarak test eden bir tür beyin jimnastiğidir. Bu zorluklar zekayı artırma ve konsantrasyonu iyileştirme potansiyeline sahiptir.

Beyin jimnastiği mücadelesi çoğunlukla bir bulmacayı çözmeyi, bir kodu kırmayı, gizli bir nesneyi veya hatayı bulmayı veya görüntüdeki hatayı tespit etmeyi içerir.

Bu aktivitelerin sık sık uygulanması problem çözme yeteneklerini geliştirir ve beyne etkili bir zihinsel egzersiz sağlar.

Mantıksal ve analitik becerileriniz mükemmel mi?

Hadi öğrenelim!

Yukarıda paylaşılan görselde, futbol topları, basketbol topları ve saatlerin gösterildiği bir matematik bulmacası tasvir ediliyor.

Son adım ise değerin eksik olmasıdır ve okuyucuların karşılaştığı zorluk, matematik bulmacasını çözerek eksik değeri bulmalarıdır.

Zeka gerektiren matematik bulmacasını 9 saniyede çözebilir misin?

Zamanın şimdi başlıyor!

Uzmanlar, bu tür zeka oyunlarını çözebilen kişilerin mükemmel mantıksal ve analitik becerilere sahip olduğunu öne sürüyor. Bu tür zeka oyunlarının düzenli olarak uygulanması bilişsel yetenekleri ve problem çözme becerilerini keskinleştirir, böylece yaşlılıkta bilişsel gerilemeyi önler.

Beyin bulmacasını çözebildiniz mi?

Görüntüyü bir kez daha kontrol edin ve değeri hesaplamaya çalışın.

Eksik değeri bulamayanlar aşağıda verilen çözüme bakabilirler.

Her futbol topunun üzerinde 6 adet siyah nokta vardır, dolayısıyla futbol topunun değeri 6'dır.

Her bir saat zaman olarak 3'ü gösteriyor; dolayısıyla bir saatin değeri 3'tür.

Basketbol toplarının her biri 4 yaydan oluşuyor, dolayısıyla basketbol topunun değeri 4'tür.

Şimdi aynı mantığı son adımda uyguladığımızda eksik değeri elde ederiz:

Saat zamanı 2 olarak gösterdiği için değer 2'dir.

Futbol topunun üzerinde 3 tane siyah nokta vardır, dolayısıyla değeri 3'tür.

Basketbolda 3 yay vardır, dolayısıyla basketbolun değeri 3'tür.

Şimdi,

Saat * Futbol Topu - Basketbol = ??

BODMAS kuralını uygulayarak şunu elde ederiz:

2 * 3 - 3 = 3

Yani eksik değer 3'tür.