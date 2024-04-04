IQ'nuzu test edin: Resimde toplam kaç adet üçgen var

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Niteliksel ve niceliksel becerilerin bu kusursuz birleşimi, gözlerinizi problem çözme yeteneklerinin ve yeni bakış açılarının değerine açacaktır.
Göreviniz resimde gizli olan toplam üçgen sayısını bulmaktır.
Bulmaca evrenini keşfetmeye hazır hissediyor musunuz? Yeteneklerinizi ve becerilerinizi göstermenin zamanı geldi!
Tüm ipuçlarını bulmak için görüntüyü bölün ve her köşeye bakın.
Muhakeme etme ve eleştirel düşünme tekniklerini uygulama kapasiteniz giderek artacak ve çeşitli koşulları değerlendirmenize olanak tanıyacaktır.
Zamanınız azalıyor!
3...
2...
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Ve doğru sayıyı bulanları tebrik ederiz. Hala bulamadıysanız ise çözüm aşağıda: