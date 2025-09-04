IQ'su Einstein ve Newton'u geçti: Marilyn vos Savant'ın hikayesi

Marilyn vos Savant, 11 Ağustos 1946’da ABD’nin Missouri eyaletindeki St. Louis şehrinde dünyaya geldi.

Ailesi, göçmen kökenliydi ve soyadı olan "vos Savant" Fransızca’da "bilge" anlamına geliyordu.

Küçük yaşlardan itibaren yaşıtlarından çok daha farklı bir zekâ seviyesine sahip olduğu fark edildi.

Henüz çocukken karmaşık matematiksel problemleri çözebiliyor, yetişkinlerin dahi zorlandığı sorulara kolayca yanıt verebiliyordu.

GUINNESS REKORU

1985 yılında yapılan zekâ testlerinde Marilyn vos Savant’ın IQ’su 228 olarak ölçüldü. Bu, o dönem için kaydedilmiş en yüksek IQ idi. Bu başarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi ve kısa sürede tüm dünyanın ilgisini üzerine çekti.

Tarih boyunca büyük dâhilerden biri kabul edilen Albert Einstein’ın IQ’su 160, Isaac Newton’un ise 190 civarındaydı.

Vos Savant’ın zekâ katsayısı bu iki ismi de geride bırakınca, medya onu "Einstein’dan bile zeki kadın" olarak tanımladı.

MONTY HALL PROBLEMİ

Vos Savant’ın dünya çapında tanınmasını sağlayan asıl olay ise ünlü Monty Hall Problemi oldu.

Bu olasılık sorusuna verdiği yanıt ilk başta matematikçiler tarafından yanlış bulundu, hatta yüzlerce akademisyen ona itiraz etti. Ancak zamanla hesaplamalarının doğru olduğu kanıtlandı.

Bu olay, onun sadece yüksek IQ sahibi değil, aynı zamanda güçlü bir mantık insanı olduğunu da gösterdi.

"ASK MARİLYN" KÖŞESİ

1986’dan itibaren ABD’nin önde gelen dergilerinden Parade’de "Ask Marilyn" (Marilyn’e Sorun) adlı köşeyi yazmaya başladı. Burada okuyuculardan gelen en zor matematiksel, mantıksal ve felsefi soruları yanıtladı.

Köşe, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından takip edildi.

ÖZEL HAYATI

Marilyn vos Savant, 1987 yılında yapay kalp tasarımında önemli çalışmalara imza atan doktor ve mucit Robert Jarvik ile evlendi.

Çift, bilim ve düşünce dünyasının en dikkat çeken birlikteliklerinden biri olarak tanındı.

Vos Savant, hâlâ yaşamını sürdürmektedir.

70’li yaşlarını geride bırakmış olsa da, adı hala "dünyanın en yüksek IQ’suna sahip insanı" olarak anılıyor.