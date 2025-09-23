"IQ'um yüksek" diyen buyursun: Farklı olan dilim hangisi

Zeka oyunları, matematik bulmacaları, okuyucunun bir hatayı bulmasını zorlayan basit resimler veya tuhaf olanı bulma bulmacaları gibi çeşitli biçimlerde sunulabilir.

20/20 görüşünüz var mı?

Bu zeka bulmacasıyla görsel becerilerinizi hemen test edin!

Yukarıda paylaşılan görselde pizza dilimleriyle dolu bir ızgara görülüyor.

Hepsi birbirine benziyor gibi görünse de aslında öyle değil.

Görseldeki pizza dilimlerinden biri diğerlerinden farklı.

Resimdeki farklı pizza dilimini 4 saniyede bulabilir misin?

Zamanın şimdi başlıyor!

Görünüşte basit gibi görünse de aslında o kadar kolay değil.

Aradığınız pizza dilimini bulabilmek için keskin bir odaklanma yeteneğine ve yüksek bir zeka seviyesine sahip olmanız gerekir.

Detaylara çok dikkat eden biri, verilen süre içerisinde garip pizza dilimlerini fark edebilir.

Eğer siz de bunlardan biriyseniz, 20/20 görüşe ve çok keskin gözlere sahip olmalısınız.

İnce ipuçlarını yakalamak için resme dikkatlice bakın;

Zeka gerektiren oyunları çözebilen kişiler genellikle yüksek IQ'ya, keskin muhakemeye ve mükemmel problem çözme becerilerine sahip olurlar.

İki…

Bir….

Ve...

Zaman doldu.

Resimdeki pizza dilimini verilen süre içerisinde bulabilen kaç kişi var?

Eğer siz de onlardan biriyseniz tebrikler; hem çok keskin gözlere hem de yüksek bir IQ'ya sahipsiniz.

Meydan okumayı tamamlayamayanlar aşağıdaki cevaba bakabilirler.