İran'da göndere çekilen kırmızı bayrağın anlamı ne? İşte yanıtı...

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İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda İran'ın askeri hedefleri, komutanları, karargahları ve nükleer tesisleri hedef alındı.

Yaşanan bu olayın ardından İran’da tarihi ve sembolik önemi büyük olan kırmızı intikam bayrağı, Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nde göndere çekildi.

Bu gelişme hem İran kamuoyunda hem de dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Peki, kırmızı intikam bayrağı ne anlama geliyor? Bu sembol neyin habercisi?

İşte merak edilenler...

Kırmızı Bayrağın Anlamı Nedir?

İran’da kırmızı bayrak, "intikam" ve "kan davası" anlamına gelir. İslam tarihinde özellikle Şii mezhebinde bu bayrak adaletin sağlanması ve intikamın alınacağına dair bir sembol haline gelmiştir.

Kırmızı bayrak geleneksel olarak bir kişinin kanının yerde kalmaması gerektiği anlamını taşır. Modern dönemde ise İran’da bu bayrağın göndere çekilmesi, genellikle büyük bir saldırının ardından intikam mesajı olarak yorumlanır.